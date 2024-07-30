Şanlıurfa'da Çalıntı Motosikletle Gezen 3 Zanlı Yakalandı
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde çalıntı kaydı bulunan 3 motosiklet ele geçirildi. Motosikletler sahiplerine teslim edilirken, zanlılar gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da çalıntı motosikletle gezdiği tespit edilen 3 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suruç ve Haliliye ilçesi kırsalında yapılan denetimlerde ikisi İstanbul'dan biri Şanlıurfa'dan çalıntı kaydı bulunan 3 motosiklet yol uygulamasında ele geçirildi.
Ele geçirilen motosikletler, sahiplerine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.
Motosikletlerle gezerken yakalanan 3 zanlı ise gözaltına alındı.