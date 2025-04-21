Şanlıurfa'da Çalıntı Motosiklet Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 14 çalıntı ve şase numarası kazınmış plakasız motosiklet ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince 9 ayrı mahallede yapılan denetim sonucunda 11 şase numarası kazınmış plakasız ile 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Ekiplerce 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.