Şanlıurfa'da Bozuk Et Denetimi: 1 Ton Et Ele Geçirildi

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, lokantalarda ve düğün yemeklerinde vatandaşlara servis edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 1 ton bozuk tirit, kelle paça ve kuşbaşı eti ele geçirildi.

Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) Perakendeciler Sitesi'ndeki et depolarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, hijyen koşullarına uymayan ortamlarda hazırlanmış ve bozulmuş etler tespit edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, lokantalara servis edilmek ve toplu yemek organizasyonlarında kullanılmak üzere hazırlanan, paslı kaplarda saklanan, kokmuş ve insan sağlığına uygun olmayan etler bulundu. Uzman ekiplerin ilk incelemesinde, ele geçirilen yaklaşık 1 ton etin tüketim için kesinlikle uygun olmadığı belirlendi. Zabıta ve gıda kontrol ekipleri, bozuk etleri götürerek imha etti. Sağlıksız etlerin bulunduğu depolar mühürlenerek faaliyetten menedilirken, depo sahipleri hakkında idari ve cezai işlem başlatıldı.