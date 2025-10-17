Haberler

Şanlıurfa'da Bozuk Et Denetimi: 1 Ton Et Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, hijyen koşullarına uygun olmayan ortamlarda hazırlanan ve bozulmuş olarak tespit edilen yaklaşık 1 ton et ele geçirildi. Ele geçirilen etler imha edildi, depolar mühürlendi ve depo sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, lokantalarda ve düğün yemeklerinde vatandaşlara servis edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 1 ton bozuk tirit, kelle paça ve kuşbaşı eti ele geçirildi.

Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) Perakendeciler Sitesi'ndeki et depolarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, hijyen koşullarına uymayan ortamlarda hazırlanmış ve bozulmuş etler tespit edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, lokantalara servis edilmek ve toplu yemek organizasyonlarında kullanılmak üzere hazırlanan, paslı kaplarda saklanan, kokmuş ve insan sağlığına uygun olmayan etler bulundu. Uzman ekiplerin ilk incelemesinde, ele geçirilen yaklaşık 1 ton etin tüketim için kesinlikle uygun olmadığı belirlendi. Zabıta ve gıda kontrol ekipleri, bozuk etleri götürerek imha etti. Sağlıksız etlerin bulunduğu depolar mühürlenerek faaliyetten menedilirken, depo sahipleri hakkında idari ve cezai işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.