Şanlıurfa'da Bozuk 170 Koli Yumurtaya El Konuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye ilçesinde gıda denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 170 koli yumurta ele geçirildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 170 koli yumurta ele geçirildi, işletme hakkında yasal işlem yapıldı.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan gıda denetimlerinde, bir iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 170 koli yumurta ele geçirildi.

Ekiplerce yumurtalar imha edilirken, işletme hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti

Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, bağırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.