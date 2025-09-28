Şanlıurfa'da Boğulma Olayı: 12 Yaşındaki Emir Bozkurt Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen Emir Bozkurt (12) boğuldu.

Olay, Viranşehir'in Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah evden çıkan Emir Bozkurt, dengesini kaybederek evlerinin yakınındaki sulama kanalına düştü. Bozkurt'un suda çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kanala giren ekipler, yaptığı çalışma sonunda Emir Bozkurt'un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Bozkurt'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.