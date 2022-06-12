Şanlıurfa'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Reşit Dağ - Güncel
Şanlıurfa'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren biyokütle enerji santralinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, santralin deposu ve bahçesindeki mısır koçanlarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Şanlıurfa ve Mardin'den çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek veriyor.

AA / Reşit Dağ - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title