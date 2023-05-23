Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kaplumbağa tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kaplumbağa tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kaplumbağa, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kaplumbağa, tedavi altına alındı.

Doğada bitkin bir halde kaplumbağa gören vatandaşlar durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince teslim alınan kaplumbağa, tedavi altına alındı.

Kaplumbağanın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kaplumbağa Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title