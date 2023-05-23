Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kaplumbağa tedavi altına alındı
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Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kaplumbağa, tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kaplumbağa, tedavi altına alındı.
Doğada bitkin bir halde kaplumbağa gören vatandaşlar durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince teslim alınan kaplumbağa, tedavi altına alındı.
Kaplumbağanın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel