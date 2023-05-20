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Şanlıurfa'da bisiklet turu düzenlendi

Şanlıurfa'da bisiklet turu düzenlendi

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Şanlıurfa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Şanlıurfa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Urfa Bisiklet Topluluğu ile Göbeklitepe Bisiklet Gurubu katkılarıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çok sayıda bisiklet tutkununun bir araya geldiği etkinlik Şanlıurfa Müze Kompleksinde start aldı.

Etkinlikte bisiklet tutkunları ellerindeki Türk bayraklarıyla Kızılkoyun Nekropol'ü, Balıklıgöl Platosu ve tarihi çarşıların olduğu bölgeyi gezdi.

Gençlik Haftası kapsamında gerçekleşen bisiklet turu, 18 Mart Çanakkale Caddesi'ndeki 2. toplama merkezi önünde sona erdi.

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Kaynak: AA / Güncel

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