Şanlıurfa'da bir yandan kontrollü yıkım, bir yandan eşya kurtarma telaşı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa'da enkaz kaldırma, hasar tespit ve kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. Evleri hasar gören depremzedeler ise kalan eşyalarını kurtarmak için çabalıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa'da, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları, belli noktalara dökülüyor. Polis, dökülen molozların başında 24 saat esasına gören nöbet tutuyor. Diğer yandan evleri hasar alan depremzedeler, kalan eşyalarını kurtarmak için uğraşıyor. Giriş ile 1'inci katlarda oturanlar kendi imkanları ile üst katlarda oturanlar ise anlaştıkları nakliyecilerle eşyalarını taşıyor. Kiralık ya da satılık ev bulamayan depremzedeler de farklı kentlere gitmek için çare arıyor. Kent genelinde hasar tespit çalışmaları sürerken, acil yıkım kararı alınan 1122 bina da kontrollü yıkılıyor. Riskli binaların çoğunlukta olduğu Bahçelievler, Yenişehir ile Karaköprü semtlerinde ise bazı sokak ve caddeler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde 340 kişi hayatını kaybetmiş, 8 bin 919 kişi de yaralanmıştı.