Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

İbrahim Yıldız, sağ orta parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne giderek yardım istedi.

Bilgi verilmesi üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, spiral kesme makinesinin minyatürü olan ve "yüzük kesme aparatı" diye adlandırılan alet ve makas yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.

Yıldız, yardımlarından dolayı itfaiye ve bağlık ekiplerine teşekkür etti.