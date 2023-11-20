Şanlıurfa'da Bir Kişi Otomobilin Üzerindeki Brandayı Çaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, otomobil üzerinde bulunan brandayı çaldı. O anlar ise güvenli kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, otomobil üzerinde bulunan brandayı çaldı. O anlar ise güvenli kamerasına yansıdı.

Olay ilçenin Haliliye Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerine doğru bir kişi, park halinde bulunan bir otomobilin üzerinde bulunan brandayı çıkartıp, olay yerinde uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sabaha doğru saat dört sıralarında, bir kişi branda sarılı bir otomobile yaklaşıyor, daha sonra otomobil üzerinde ki brandayı çıkartarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis, görüntülerden hırsızın eşkalini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA