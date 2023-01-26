Şanlıurfa'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Harran Kapı Caddesi mevkisinde yaşayan A.Ç'den (43) haber alamayan yakınları eve geldi.
Eve giren yakınları A.Ç'yi hareketsiz olarak görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler yaptıkları kontrollerde A.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde yapılan incelemenin ardından A.Ç'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel