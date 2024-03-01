Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında bir kişi dumandan etkilendi.

İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan söz konusu kişi, hastaneye kaldırıldı.