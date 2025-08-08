Şanlıurfa'da Bir Çocuk 18 Saat Sonra Kurtarıldı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde 50 metrelik kuyuya düşen 4 yaşındaki Eli Salih Ebdi, 18 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Tedavi için Şanlıurfa'ya getirilen çocuğun kurtarılması sırasında sevinç için tüfeklerle havaya ateş açılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ile Ayn el Arap kentleri arasındaki Kuremas köyünde meydana geldi. Oyun oynarken evlerinin yakınındaki 50 metre derinliğindeki kuyuya düşen Eli Salih Ebdi'den bir süre haber alamayan ailesi, arama çalışması başlattı. Çocuğun kuyuya düştüğünün anlaşılması üzerine köylüler kurtarma çalışması başlattı. Ancak kısıtlı imkanlar nedeniyle başarılı olamayan ailenin talebi üzerine bölgeye Şanlıurfa'dan arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 18 saat süren çalışmalar sonucunda, küçük çocuk içinde su bulunmayan kuyudan çıkarıldı.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR; O ANLAR KAMERADA

Eli Salih Ebdi'in kurtarılması sırasında kuyu etrafında toplanan kalabalık sevinç gösterileri eşliğinde havaya tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Küçük çocuğun kurtarılması ve yakınlarının silahlı sevinci ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarılan çocuk, tedavi için Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Doktorlar, küçük Eli'nin durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirtti.