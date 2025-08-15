Şanlıurfa'da Bir Aile Cinayeti: Eşler Ölü Bulundu, Kızları Kayboldu

Şanlıurfa'da inşaat işçisi Sinan Ejder ve eşi Kadriye Ejder, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çiftin 5 yaşındaki kızları Dicle ise evde yoktu ve aranıyor.

ŞANLIURFA'da inşaat işçisi Sinan Ejder (30) ile eşi Kadriye Ejder (27), evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evde bulunamayan çiftin kızları Dicle (5) ise aranıyor.

Olay, sabah saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Ejder'in evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sinan ve Kadriye Ejder'i yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler, çiftin kızları Dicle'nin ise evde olmadığını tespit etti. Çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Olayı duyup gelen çiftin yakınları, gözyaşı döktü. Çiftin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
