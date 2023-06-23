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Şanlıurfa'da bina yangını: Mahalle duman altında kaldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın ara katında çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı. Yangın kısa sürede diğer odalara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yapılan incelemede içerde kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın mahallede kısa süreliğine paniğe neden olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da bina yangını: Mahalle duman altında kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın ara katında çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Yangın Siverek Hasan Çelebi Mahallesi Eylül sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenle, dairenin çocuk odasında başlayan yangın kısa sürede, diğer odalara sıçradı. Binadan siyah dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, içerde insanların olduğu iddiası korkuya neden oldu.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yapılan incelemede içerde kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Yangın mahallede kısa süreliğine paniğe neden olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Güncel

Şanlıurfa İtfaiye Siverek Güncel Haberler

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