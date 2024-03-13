Şanlıurfa'da Biçerdöver ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ve bir yolcu yaralanırken, diğer yolcu ise hayatını kaybetti. Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hasan U. idaresindeki 06 LKY 97 plakalı otomobil ile A.Ş. (39) yönetimindeki biçerdöver, Zeynep Mahallesi mevkiinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Hasan U. ve İsmail Uğur (49) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İsmail Uğur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alındı.