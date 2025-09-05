Haberler

Şanlıurfa'da Bıçaklı Saldırı Şüphelisi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Şanlıurfa'da minibüs şoförüne bıçakla saldıran zanlı, Antalya'da yakalanarak tutuklandı. Vali Hasan Şıldak, güvenlik birimlerinin kamu güvenliğini sağlamak adına gerekeni yaptığını duyurdu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı "gereği yapıldı" başlıklı paylaşımda, Haliliye ilçesinde minibüs şoförünün kesici aletle yaralanması olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığını belirtti.

Antalya ilinde olduğu anlaşılan şüpheli kişinin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alındığını ve bugün çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandığını ifade eden Şıldak, kamu ve toplumun huzurunu bozmaya yönelik her türlü girişimin, güvenlik birimleri tarafından engellendiğini ve gereğinin yapıldığını kaydetti.

Şanlıurfa'da 3 Eylül'de minibüs şoförü M.K. Direkli Mahallesi'nde durağa yanaştığı sırada akrabası olduğu öğrenilen kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, saldırı anı araç içindeki kamera tarafından kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
