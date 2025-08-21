Şanlıurfa'da Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 23 yaşındaki K.K. yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı, saldırgan kaçtı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı.
K.K. (23), Ali Şelli Parkı'nda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan genç, ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel