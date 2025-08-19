Şanlıurfa'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki İsa Karademir, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İsa Karademir (33), Veysel Karani Mahallesi yakınlarında henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Karademir, ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karademir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel