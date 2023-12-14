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Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

14 Aralık 2023 09:59 Güncelleme: 10:00 Abone Ol

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kavganın nedeni henüz bilinmiyor.