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Şanlıurfa'da beton mikserine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da beton mikserine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, beton mikserine çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelerde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da beton mikserine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 ADN 468 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 15. kilometresindeki çimento fabrikası kavşağında 63 K 517 plakalı beton mikserine çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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