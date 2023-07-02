Şanlıurfa'da beton mikserine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, beton mikserine çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelerde tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'da beton mikserine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 ADN 468 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 15. kilometresindeki çimento fabrikası kavşağında 63 K 517 plakalı beton mikserine çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel