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Şanlıurfa'da beton duvara çarpan pikaptaki aynı aileden 4 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, bir pikap beton duvara çarptı ve aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da beton duvara çarpan pikaptaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Necmetin A. idaresindeki 27 ABR 246 plakalı pikap, Suruç otoban bağlantı yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce tel örgüye ardından beton duvara çarptı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Fedai, Mustafa ve Halil A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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