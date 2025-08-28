Şanlıurfa'da Beton Dayanımı Düşük Çıkan İnşaat Yıkıldı

ŞANLIURFA'da yapımı süren binadan alınan karot örneklerinde beton dayanımı düşük çıkınca kendini ihbar ederek inşaatı yıktıran müteahhit Ömer Çorbacı'ya, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman tepki gösterdi. Toraman, "Eğer ortada kirli bir plan yoksa müteahhit gerçekten samimiyse, neden 12 gün boyunca laboratuvar raporunu resmi makamlardan sakladı" dedi.

Olay, Şanlıurfa'nın Korkukent Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binanın yerine yeniden 7 katlı inşaat yapılmaya başlandı. Yüklenici firma müteahhidi Ömer Çorbacı, kullanılan betondan şüphelenince özel bir laboratuvara karot testi yaptırdı. Test sonucunda, C25 olması gereken betonun dayanımının yalnızca 8 çıktığı belirlendi. Bunun üzerine Çorbacı, yetkili kurumlara başvurarak kendini ihbar etti. 5'inci katına kadar tamamlanan bina, zabıta ekiplerince mühürlendi ve ardından iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım sırasında gazetecilere konuşan Çorbacı, "Depremde yıkılan binanın yerine dönüşüm kapsamında yeni bir bina yapmak istedik. C25 beton sipariş etmemize rağmen laboratuvar testi 8 çıktı. Güvenlik için yasal süreci başlattık ve binayı yıkıyoruz. Can güvenliği söz konusuyken en küçük hatayı görmezden gelemeyiz" dedi.

'İNŞAATTAN NEDEN 25 KAROT ÖRNEKLERİ ALINDI'

Şanlıurfa'ya gelerek açıklama yapan YDKBD Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman ise süreci eleştirerek, "Bu inşaatın 25 yerinden neden karot örnekleri alındı. 17 Temmuz'da beton sonucunu düşük geldiğine müteahhit biliyor ve bunu söylemiyor. Kirli planlar içerisine giriyor ise neden özel olarak aldığı laboratuvar firması bunu kendisi bildiriyor. Neden resmi makamlara bu durumu iletmiyor. 12 gün boyunca karot raporları resmi mercilerden saklanıyor. Orası yıkılırken, yapı güvenliği alındı mı? Çevresinde resmi merci var mıydı? Bunların hiçbir olmadan amacı sadece kendini ihbar edip haber yaptırmak, belki de çok değişik kirli amaç içerisinde olan müttehittin bir planlarıdır" diye konuştu.

'BU ŞÜREÇ KARANLIKTA KALMIŞTIR'

YDKBD Şanlıurfa Şube Başkanı Reşat Uçan ise beton döküm sürecinde yapı denetim elemanlarının gözetiminde çalışılması gerektiğini belirterek, "Müteahhit, yapı denetimin bilgisi dışında özel bir laboratuvardan karot aldırıyor. 13 gün boyunca bu sonuçları yapı denetime bildirmiyor. Daha sonra raporla gelip betonun düşük çıktığını söylüyor ve belediyeye başvurarak inşaatı mühürletiliyor. Bizim öğrenmek istediğimiz, bu karotun kim tarafından, hangi şartlarda alındığıdır. Ayrıca neden çok sayıda karot numunesi alındı ve neden alelacele yıkım kararı uygulandı? Bu süreç şüpheli yönleriyle karanlıkta kalmıştır" dedi.