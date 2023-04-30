Şanlıurfa'da Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.