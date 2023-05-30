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Şanlıurfa'da Belindeki Korsede Uyuşturucu Saklayan Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da Belindeki Korsede Uyuşturucu Saklayan Zanlı Yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda bir aracı durdurdu.

Araçtaki şüphelinin belindeki korseye gizlenmiş iki paket halinde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 50 gram eroin bulundu.

Şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Güncel Haberler

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