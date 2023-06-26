Şanlıurfa'da Belediye Otobüsü Kadına Çarptı, Hayatını Kaybetti
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İ.K. yönetimindeki belediye otobüsü, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da belediye otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
İ.K. yönetimindeki 63 AFC 401 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun kent girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Meliha Hızar'a çarptı.
Ağır yaralanan Hızar, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde kurtarılmadı.
Hızar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel