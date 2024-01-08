Şanlıurfa'da Bekçiler Şüphelileri Ayaklarından Vurarak Yakaladı

ŞANLIURFA'da devriye görevinde bulunan gece bekçileri şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve ateş açan şüpheliler bekçiler tarafından tabancayla ayaklarından vurularak yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Süleymaniye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, gece bekçileri mahallede devriye görevinde bulunurken şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli 2 kişi tabancalarla ateş açarak kaçmaya başladı. Takip sırasında uyarılara rağmen kaçan şüpheliler İbrahim T. ile Ahmet B., bekçilerin açtığı ateş sonucu ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan 2 kişi çağrı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıkgöl Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İbrahim T. ile Ahmet B.?nin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Çevrede inceleme yapan ekipler ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.