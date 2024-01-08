Şanlıurfa'da bekçiler silahla ateş eden şüphelileri yakaladı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bekçiler, Yavuz Selim Mahallesi'nde dur ihtarına uymayan ve tabancayla ateş eden 2 şüpheliyi ayaklarından vurarak yakaladı. Yaralı şahıslar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bekçiler, "dur" ihtarına uymayan ve tabancayla ateş eden 2 şüpheliyi, ayaklarından silahla vurarak yakaladı.
Bekçiler, Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi'nde birinin üzerinde tabanca bulunan 2 şüpheliyi durdurup aramak istedi.
Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şahıslar, kaçmaya başladı.
Bekçiler, kaçarken kendilerine silahla ateş açan şahıslara karşılık verdi.
Olayda 2 şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.
Yaralı şahıslar, polisin olay yerine çağırdığı ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.