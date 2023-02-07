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Şanlıurfa'da bazı kamu personeline 11 Şubat'a kadar deprem izni

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Şanlıurfa'da bazı kamu personeline 11 Şubat'a kadar deprem izni

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, bazı kamu personelinin 11 Şubat'a kadar idari izinli olduğunu bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, bazı kamu personelinin 11 Şubat'a kadar idari izinli olduğunu bildirdi.

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerimizden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olan kadın personellerimiz 11 Şubat Cumartesi gününe kadar idari izinlidir."

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Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Valiliği Salih Ayhan Güncel Haberler

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