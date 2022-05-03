Şanlıurfa'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı - Haberler

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Şanlıurfa'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı

Haliliye ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında jandarma ekiplerince emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Haliliye ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında jandarma ekiplerince emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Göbeklitepe yolunda yapılan denetimlerde, sürücülere uyarıcı broşür dağıtıldı, emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunuldu ve şeker ikram edildi.

Jandarma ekipleri, Örencik Mahallesindeki denetimlerinde ise çocukların bayram sevinçlerine ortak olmak amacıyla bebek, bayrak, balon, gofret ve şeker dağıttı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Göbeklitepe, Haliliye, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Haberler

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