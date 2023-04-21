Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da bayram denetimlerinde 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da bayram denetimlerinde 5 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bayram denetimlerinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bayram denetimlerinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik ve Çevik Kuvvet şubelerinden ekiplerin katılımıyla kent genelinde belirlenen noktalardaki kafe ve parklarda denetim yapıldı.

Denetimde, 1454 kişinin kimlikleri, 28 iş yerinin de ruhsatları kontrol edildi. Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 21 mermi ele geçirildi.

Ekiplerin, 5 şüpheyi gözaltına aldığı denetimler sırasında 13 iş yerine de çeşitli nedenlerle işlem yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title