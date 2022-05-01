ŞANLIURFA'DA, BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU - Haberler

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ŞANLIURFA'DA, BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'da, bayram alışverişi yapmak isteyenler kentte yoğunluk oluşturdu.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, bayram alışverişi yapmak isteyenler kentte yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'da bayram alış verişi yapmaya çıkan vatandaşlar, birçok bölgede yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk üzerine polis ekipleri bazı noktaları araç trafiğine kapattı. Evlerinden dışarı çıkanlar ise bayram şekeri ve giysi alarak evlerine döndü. Alışverişlerde olumsuzluk yaşanmaması için polis ve zabıta ekipleri de denetim yapıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa, Bayram, Polis, Güncel, Haberler

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