Şanlıurfa'da başarılı öğrencilere yönelik tiyatro oyunu düzenlendi - Haberler

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Şanlıurfa'da başarılı öğrencilere yönelik tiyatro oyunu düzenlendi

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da başarılı öğrencilere yönelik tiyatro oyunu düzenlendi

Eyyübiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Ovanın Başakları Okuyor" yarışmasında başarılı olan öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi.

EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (AA) - Eyyübiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Ovanın Başakları Okuyor" yarışmasında başarılı olan öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi.

Belediyenden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, kelime dağarcığını geliştirmek, düşünmeye sevk ederek yaratıcılığı artırmak amacıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasında başarılı olan öğrencilere yönelik tiyatro gösterimi yapıldı.

Eyyübiye Belediyesi Batıkent Kültür Merkezinde düzenlenen öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği tiyatro gösterisinin, proje kapsamında tüm okullara da yayılması için çalışma başlatıldı.

Projede başarılı olacak öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kendilerine sundukları imkanlardan dolayı belediye görevlilerine teşekkür etti.

AA / Yasin Dikme - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Eyyübiye, Tiyatro, Güncel, Haberler

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