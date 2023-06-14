Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Abdulkadir Uçar idaresindeki 07 NE 775 plakalı otomobil, Suruç otoban bağlantı yolunun 9. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Savrulan otomobildeki sürücü ile araçtaki Songül, Kevser, Zeliha ve Esile Uçar yaralandı.
Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel