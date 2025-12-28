Haberler

Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siverek ilçesinde lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı, sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Faysal Naif idaresindeki 01 AGY 113 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolunun 15. kilometresi Güvercin Mahallesi yakınlarında lastiği patladı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yolcu İbrahim Naif, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, -4 dereceye aldırış etmeden karda futbol oynadı

Görüntüdeki isimleri tanıdınız mı? -4 derece soğuğa aldırış etmediler
Sadettin Saran'la ilgili çok konuşulacak iddia: Kongreye gidip başkanlığı bırakacak

Canlı yayında çok konuşulacak iddia: En geç ocak ayında...