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Şanlıurfa'da Barışma Yemeğiyle Husumet Sonlandı

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Şanlıurfa'da düzenlenen barışma yemeğiyle üç aile arasındaki husumet sona erdi. Yaklaşık 10 ay önce çıkan kavga sonrası başlayan husumet, bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri tarafından sonlandırıldı. Aileler, barışma yemeğinde kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da düzenlenen barışma yemeğiyle üç aile arasındaki husumet sona erdi.

Yaklaşık 10 ay önce Şedadi aşiretine mensup Ilık ailesiyle Pijan aşiretinden Arık ve Ergün aileleri arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası aileler arasında husumet başladı.

Husumetin sonlandırılması için bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu. Ailelerin ikna edilmesinin ardından bir otelde barışma yemeği düzenlendi.

Programda salavat getiren taraflar, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini söyledi.

Eski AK Parti Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu, burada yaptığı konuşmada, husumetin sona erdirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Kavga Yaşam Güncel Haberler

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