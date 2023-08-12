Şanlıurfa'da Banka Şubesinin Çatısında Klima Patlaması

ŞANLIURFA'da bir banka şubesinin çatısındaki klima motorunda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Bulvarı'nda, özel bir banka şubesinin çatısında bulunan klimanın motoru öğleden sonra büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sesini duyanlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Cep telefonu kamerasına da yansıyan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.