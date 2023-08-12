Şanlıurfa'da Banka Çatı Katında Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da bir bankanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Merkez Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir bankanın çatı katındaki klima motorunun alev alması sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle çatı katında hasar meydana geldi.