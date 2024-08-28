Şanlıurfa'da Balıklıgöl'de Çocuk Kurtarıldı

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de gezerken suya düşen çocuk, bölgedeki 2 kişi tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Tarihi Balıklıgöl'de gezmeye çıkan ve ismi öğrenilmeyen bir çocuk, yem attıktan sonra balıkları izlemek için eğilince dengesini kaybedip, suya düştü. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören 2 kişi suya atlayıp, çocuğu kurtardı. Kurtarma anları ise diğer ziyaretçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.