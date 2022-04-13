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Şanlıurfa'da "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi

AA - Müslüm Etgü - Güncel
Şanlıurfa'da 'Bağımlılıkla Mücadele' çalıştayı düzenlendi

Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele kapsamında çalıştay düzenlendi.

Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele kapsamında çalıştay düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bağımlılığın tüm dünyada etkisi olan, çeşitliliğini ve sayısını arttıran bir durum olduğunu belirtti.

Bağımlılığın ekonomileri bitirdiğini, aileleri derinden etkilediğini ifade eden Gülüm, bu tür çalışmalara bilimsel anlamda katkıda bulunan tüm hocalara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bağımlılıkla mücadele konusunda sunum gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Şanlıurfa Vali yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Eyyubiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile kurum amirleri katıldı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

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