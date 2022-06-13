ŞANLIURFA - Babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı Şanlıurfa'da babaları tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Şanlıurfa'da babaları tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evlerinde R.B. ile oğulları F.B. (26) ve G.B. (25) arasında çıkan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, iki kardeş babalarının ateş etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan iki kardeş ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. F.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli R.B'nin olay yeri yakınındaki annesinin evine saklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu R.B. gözaltına alındı. AA / Eşber Ayaydın - Güncel Güncel Haberler

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