ŞANLIURFA - Babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da babaları tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Şanlıurfa'da babaları tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evlerinde R.B. ile oğulları F.B. (26) ve G.B. (25) arasında çıkan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, iki kardeş babalarının ateş etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan iki kardeş ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

F.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli R.B'nin olay yeri yakınındaki annesinin evine saklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu R.B. gözaltına alındı.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title