Şanlıurfa'da Baba ve Kızı Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve kızı, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışmalarına başladı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve kızı yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 AIZ 870 plakalı otomobil, Abdalağa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Garip (40) ve Elif Canlıışık'a (5) çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.