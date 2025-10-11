Haberler

Şanlıurfa'da Baba ve Kızı Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve kızı, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı baba ve kızı yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 AIZ 870 plakalı otomobil, Abdalağa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Garip (40) ve Elif Canlıışık'a (5) çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın bu kararı tüm dünyayı etkileyecek! Çin'e dev yaptırım
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.