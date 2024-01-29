Şanlıurfa'da Baba Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bir baba tarafından tabancayla vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Tartışma sonucunda yaşanan olayda şüpheli baba polis tarafından gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki Özgür Apartmanı'nda, A.B. ile oğlu İ.H.B. (30) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında A.B. tabancayla oğluna ateş etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.H.B'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.