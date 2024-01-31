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Şanlıurfa'da Baba Oğlunu Tabancayla Vurarak Öldürdü

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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Baba tutuklandı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki Özgür Apartmanı'nda, tartıştığı oğlu İ.H.B'yi tabancayla vurarak öldüren baba A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karaköprü ilçesinde 29 Ocak'ta A.B. ile oğlu İ.H.B. arasında tartışma çıkmıştı. Babasının tabancayla vurduğu İ.H.B. yaşamını yitirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Karşıyaka Karaköprü Şanlıurfa Baba Tutuklama Adliye Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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