Şanlıurfa'da polis tarafından düzenlenen operasyonda altınların ayarlarını düşürüp piyasaya sürmeye çalışan 11 kişi gözaltına alınırken çok sayıda düşük ayarlı altın ve tarihi eser değeri olan sikke ele geçirildi.

Şanlıurfa'da ayarsız altın operasyonu: 11 gözaltı

Operasyonda çok sayıda düşük ayarlı altın ve tarihi eser değeri olan sikke ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis tarafından düzenlenen operasyonda altınların ayarlarını düşürüp piyasaya sürmeye çalışan 11 kişi gözaltına alınırken çok sayıda düşük ayarlı altın ve tarihi eser değeri olan sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cumhuriyet altını, yarım altın ve çeyrek altın üreterek ayarlarıyla oynayan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Şanlıurfa merkez, Suruç ve Birecik ilçelerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alınırken şahısların evlerinde yapılan aramada, ayarları düşürüldüğü değerlendirilen 80 adet cumhuriyet altını, 40 adet çeyrek altın, 1 adet reşat altını ile 43 adet tarihi eser niteliğinde olan sikke ve 8 adet altın basmak için kullanılan demir kalıp ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.