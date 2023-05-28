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Şanlıurfa'da avukatlar toplu oy kullanımına engel olmak isteyince engellendiler

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Avukat Ronayi Paydaş, Şanlıurfa Akçakale'de toplu oy kullanıldığı iddiası üzerine okula giden avukatların engellendiği açıkladı. Paydaş, 'Toplu oy kullanımını engellerken hem biz hem de sandık görevlilerimiz saldırıya uğradık, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık' dedi. Paydaş'ın paylaştığı videoda, avukatlara 'İstersen avukat, istersen Allah ol. Kimse girmesin içeriye' denildiği görüldü.

Avukat Ronayi Paydaş, Şanlıurfa Akçakale'de; toplu oy kullanıldığı iddiası üzerine okula giden avukatların engellendiği açıkladı. Paydaş, "Toplu oy kullanımını engellerken hem biz hem de sandık görevlilerimiz saldırıya uğradık, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık" dedi. Paydaş'ın paylaştığı videoda, avukatlara "İstersen avukat, istersen Allah ol. Kimse girmesin içeriye" denildiği görüldü.

Şanlıurfa Akçakale'deki Yazlıca Ortaokulu'nda toplu oy kullanıldığı iddiası üzerine okula giden avukatlar; "İstersen avukat, istersen Allah ol. Kimse girmesin içeriye" denilerek engellendi.

Şanlıurfa Akçakale'deki Yazlıca Ortaokulu'nda toplu oy kullanıldığı iddiası üzerine giden avukatlar engellendi. Avukat Ronayi Paydaş, okul kapısında ve bahçesindeki gerginlik sırasında çekilen görüntüleri, Twitter hesabında paylaştı. Paydaş, "Görevli olduğumuz bölgelerden Akçakale Yazlıca kırsal mahallesindeyiz. Burada toplu oy kullanımını engellerken hem biz hem de sandık görevlilerimiz saldırıya uğradık, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Şu an can güvenliğimiz olmadığı için, suç duyurusu ve şikayet için köyden ayrıldık" dedi.

Paydaş'ın paylaştığı videoda, avukatlara "İstersen avukat, istersen Allah ol. Kimse girmesin içeriye" denildiği görüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel

Şanlıurfa Allah Güncel Haberler

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