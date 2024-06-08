Şanlıurfa'da Atış Poligonunda Çıkan Yangın Söndürüldü
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bulunan bir atış poligonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında binadaki insanlar tahliye edildi ve itfaiye görevlileri tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bir atış poligonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 11 katlı binanın zemin katında bulunan atış poligonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Poligon etrafında güvenlik önlemi alındı, binadakiler tahliye edildi.
Zaman zaman ufak patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.