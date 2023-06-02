Şanlıurfa'da atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesiyle geri dönüşüm atağı sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan Sıfır Atık Marketler ve ilçenin belirli noktalarına kurulan geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Devteyşti Mahallesinde bulunan Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı, Şair Nabi Mahallesinde bulunan Buluntu Hoca Parkı ve Ahmet Yesevi Mahallesine kurulan Sıfır Atık Market ile vatandaşlar, geri dönüşüme katkı sunacak atıklarını getirerek, karşılığında puan sistemiyle temizlik ürünlerini alıyor.

Proje kapsamında her gün yüzlerce kilo kağıt, plastik, metal ve atık yağlar Atık Dönüşüm Merkezleri ile geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bu kapsamda son 5 ayda toplanan kağıt atıklar ile 2 bin 500 ağacın kesilmesi, atık yağlarla ise 500 milyon metreküp suyun kirlenmesi önlendi.