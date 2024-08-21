Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma olayı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Ömer Faruk Uçan (14) boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tatarhüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Liseye kayıt yaptıran Ömer Faruk Uçan, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre suda çırpınan Uçan, ardından gözden kayboldu. Uçan'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama sonucunda Ömer Faruk Uçan'ın cansız bedenine ulaştı. Uçan'ın cenazesi, otopsi için Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.